Basın mensupları sahurda buluştu



Basın mensupları, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında buluştu.



"Geleneksel Basın Mensupları Sahur Buluşması" programına yazılı ve görsel medyada görev yapan haber müdürleri, istihbarat şefleri, köşe yazarları ve haber spikerleri bir araya geldi.



Program kapsamında buluşan basın mensupları ney dinletisi eşliğinde sahur yaptı.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensupları ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.



