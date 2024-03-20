Osmangazi'de Türkiye'de bir ilk! Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı.

Bu merkez, bünyesinde yer alan Engelli Bakım Merkezi, Alzheimer Bakım Merkezi ve Huzurevi bölümleri ile Türkiye’de bir ilk proje olarak Bursa’ya kazandırıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine çok sayıda kişi katıldı.

Dündar, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini söyledi.