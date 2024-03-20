Osmangazi'de Türkiye'de bir ilk! Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı

Bursa'da Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Her bireyin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi hizmete açıldı.

Bu merkez, bünyesinde yer alan Engelli Bakım Merkezi, Alzheimer Bakım Merkezi ve Huzurevi bölümleri ile Türkiye’de bir ilk proje olarak Bursa’ya kazandırıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine çok sayıda kişi katıldı.

Dündar, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Etimesgut Belediyesinden büyük hizmetEtimesgut Belediyesinden büyük hizmetYerel Yönetimler
# Osmangazi Belediyesi # bursa
Çok Okunanlar
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Öne Çıkanlar Netanyahu'yun uykularını kaçan Çin Hamas buluşması! - Ulusal Haber Netanyahu'yun uykularını kaçan Çin Hamas buluşması! - Ulusal Haber Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!