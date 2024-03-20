Etimesgut Belediyesinden büyük hizmet

Ankara'da Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk ruhsatlı ve en kapsamlı Hayvan ve Çiçek Hastanesi açıldı.

Hayvan Hastanesi’nde sahipli ve sokak hayvanları için uzman veteriner hekimler tarafından bakım ve kontrol yapılıyor.

Hastanede röntgen, ultrason, EKG, endoskopi ve geniş kapsamlı laboratuvar donatılarının yanı sıra; 4 muayenehane, 2 ameliyathane, 2 aşı odası, 1 yoğun bakım odası bulunyor.

Çiçek Hastanesi’nde de ziraat mühendisleri ve uzman ekip tarafından hastalanan çiçeklerin tedavileri yapılacak.

Açılışta konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bu hizmetin belediyecilikte zirve olduğunu söyledi.