Şehit yakını belediyeden atıldı! "Baskı yaptılar, yetmedi işten çıkardılar"

Emrah Çelik, Dem Partili Kayapınar Belediyesi’nde 8 yıl boyunca çalıştı. Ancak, şehit yakını olduğu gerekçesiyle baskı gördüğünü ve alanı dışında görevlendirildiğini söyledi. Üstelik bu da yetmedi, işine son verildi.

📢 Çelik, yaşadığı haksızlığı şöyle anlattı:

"Şehit yakınım diye bana baskı yaptılar. Alanımın dışında bir göreve verdiler, kabul etmeyince de işten çıkardılar. Kış günü beni işsiz bıraktılar. Bu adaletsizliği herkes duysun!"

Diyarbakır’da Dem Partili belediyeler, kendilerine muhalif gördükleri işçileri işten çıkarmaya devam ediyor. Daha önce farklı gerekçelerle işten çıkarılan emekçiler, 244 gündür Hizmet İş Sendikası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyor.

📢 Eylemdeki işçiler seslerini böyle duyurdu:

"Bizi ekmeğimizden ettiler ama direneceğiz. İşimizi geri alana kadar mücadelemiz sürecek!"

ağrı’da 50 işçi mahkemeyle geri döndü, adalet nöbeti başladı

Dem Partili Ağrı Belediyesi de 50 işçinin iş akdine son verdi. Ancak mahkeme, işçilerin işe iade edilmesine karar verdi. Haksız yere işten çıkarılan emekçiler, belediye önünde çadır kurarak adalet nöbetine başladı.

📢 İşçiler kararı böyle değerlendirdi:

"Hakkımızı mahkemeyle kazandık ama hala işimize dönemiyoruz. Adalet sağlanana kadar buradayız!"