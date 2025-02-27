Uzmanlar uyardı: Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!

Aynı zamanda Balıkesir Altıeylül ve Karesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı olan Cihat Şimşek, Kasım ayından bu yana raflarda yer alan 0,1 (binde bir) yağlı süte sert tepki gösterdi.

"bu sütten peynir yapamazsınız, yoğurt yapamazsınız. içinde yağ yok. sulama amaçlı kullanılabilir" diyen Şimşek, bu tür ürünlerin insan sağlığına zarar verebileceğini dile getirdi.

"üreticiden alınmayan süt, neden tüketiciye sunuluyor?"

Şimşek, süt sektöründeki çelişkilere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Marketlerde birçok markanın 3.1 yağlı, 3.2 yağlı ya da tam yağlı ibareli sütlerini görüyoruz. Ancak sanayiciler, üreticiden bu yağ oranındaki sütleri almıyor. Peki, üreticiden almadığınız sütü neden tüketiciye satıyorsunuz?

"Üstelik 15 Kasım’dan bu yana binde bir yağlı süt raflarda. Bu, aslında sıfır yağlı demek. İçinde yağı tamamen çekilmiş bir ürüne 'süt' denemez. Fiyatı düşük olduğu için vatandaş fark etmeden bunu satın alıyor ve zamanla gerçek süt tükettiğinde bünyesi alışkın olmadığı için sindirim problemleri yaşayacak."

Şimşek, bu ürünlerin raflardan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

"sanayici yağı çekiyor, süt diye suyu satıyor"

Süt üretiminin fazla göründüğünü ancak bu durumun sanayicinin uyguladığı yöntemlerden kaynaklandığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayiciler sütün yağını çekerek piyasaya binde bir yağlı süt sunuyor. Hal böyle olunca tereyağı sıkıntısı yaşanmıyor ama gerçek süt de tüketiciye ulaşmıyor. Aynı şekilde, son dönemde yarım yağlı tereyağları türedi. Tereyağı, tereyağıdır. Bunun yarım yağlısı olmaz!"

"hile yapan firmalar kapatılsın!"

Cihat Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli üretim yapan firmaları ifşa etmesini olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

"Bu firmalar iki kez ifşa edilirse üçüncüde kapatılsın. İnsan sağlığı ile oynayan şirketler sektörde barınmamalı." dedi.

"binde bir yağlı süte süt diyemiyoruz, peki nedir bu?"

Şimşek, binde bir yağlı sütün besin değeri açısından gerçek sütten çok uzak olduğunu belirterek, şu örneği verdi:

"Normal şartlarda 6 kilogram sütten peynir yapılır. Ancak binde bir yağlı sütten peynir yapamazsınız. Çünkü içinde yağ yok! İnsanların manda sütü ya da jersey sütüne yönelmesinin sebebi, bu sütlerin daha yüksek yağ oranına sahip olmasıdır."