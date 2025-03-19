Şişli Belediye Başkanı Şahan gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Şahan’ın konutuna polis baskını düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, evde arama yapıldığı ve bazı belgelere el konulduğu bildirildi.

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR

1982 Ankara doğumlu olan Resul Emrah Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) şehir plancısı olarak başladı. 2006-2011 yıllarında yazılım ve medya sektöründe kendi firmasını kurarak faaliyet gösterdi. 2012’de ise yerel yönetim alanına yöneldi.

2014-2019: Beylikdüzü Belediyesi'nde Proje Koordinatörü olarak görev yaptı.

2019: Şişli Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi seçildi.

2019-2023: Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Aynı zamanda İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2024 Yerel Seçimleri: CHP adayı olarak Şişli Belediye Başkanı seçildi.

Müzikle ilgilenen Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.