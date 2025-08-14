Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6,6 Milyon TL ceza

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen denetimlerde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ileri biyolojik arıtma sistemine geçmeyen arıtma tesisleri nedeniyle 6 milyon 687 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, belediyenin taahhüt ettiği ileri biyolojik arıtma sistemine geçmeyen iki tesis tespit edildi. Bu tesislere gerekli cezai işlem uygulanırken, yetkililer denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ocak ayından bu yana Marmara Havzası’nda yapılan kontrollerde toplam 822 milyon 547 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 55 tesisin faaliyeti durduruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

