Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 6,6 Milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile Tekirdağ İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, belediyenin taahhüt ettiği ileri biyolojik arıtma sistemine geçmeyen iki tesis tespit edildi. Bu tesislere gerekli cezai işlem uygulanırken, yetkililer denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ocak ayından bu yana Marmara Havzası’nda yapılan kontrollerde toplam 822 milyon 547 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 55 tesisin faaliyeti durduruldu.