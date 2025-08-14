Özlem Çerçioğlu AK Parti'de: “Gerekirse tek tek açıklarım”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında resmen AK Parti’ye katıldı.

Programda sahneye çıkan Çerçioğlu’na parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Konuşmasına Aydın’daki hizmetlerine değinerek başlayan Çerçioğlu, AK Parti çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti:

“Aydın’a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanının himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime söz veriyorum. Benim tek derdim ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.”

Hakkındaki iddialara da değinen Çerçioğlu, net bir duruş sergiledi:

“Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ya da yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek açıklarım.”

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’nun AK Parti rozetini takarak partiye resmen “hoş geldin” dedi.

