Zonguldak'ta vahşet: 30 günlük bebeğinin kemiklerini kırdı

Olay, Zonguldak’ta meydana geldi. G.S. isimli kadın, yaklaşık bir ay önce dünyaya getirdiği bebeğini ağlama şikayetleri nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorların yaptığı muayenede, bebeğin vücudunda darbeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve anne G.S.’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

10 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada, bebeğe ait kanlı zıbın ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.