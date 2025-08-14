Feci olay! Anne ve 12 yaşındaki oğlu yağ tankında hayatını kaybetti

Çorum Sanayi Sitesi 43. Sokak’ta bulunan bir depoda meydana gelen olayda, atık yağların toplandığı tankın içine iki kişinin düştüğü yönünde ihbar alan ekipler, hızla olay yerine sevk edildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yapılan ilk kontrollerde, depoyu işlettiği öğrenilen Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin atık yağ tankına düştüğü ve olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olayın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anne ile oğlunun cansız bedenlerinin atık yağ tankından çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.