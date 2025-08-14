İş arayanlar dikkat: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18-35 yaş arası adaylar arasından toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.
Başvurular 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak.
Alımlar, KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle iki farklı şekilde gerçekleştirilecek.
📅 Başvuru Takvimi
Başvuru tarihleri: 25 Ağustos - 8 Eylül
Başvuru adresleri: e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sonuç duyuruları: www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sözlü sınav tarihleri: Başvuruların ardından ilan edilecek
✅ Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
Askerlikle ilişkisi bulunmamak (yapmış, ertelemiş veya muaf olmak)
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
📌 Kadro Dağılımı
KPSS Puan Sıralamasına Göre Alınacak Personel
Büro Personeli: 207
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222
Temizlik Personeli: 154
Şoför: 69
Aşçı: 1
Sözlü Sınav ile Alınacak Personel
Kütüphaneci: 102
Tekniker: 2
Teknisyen: 38