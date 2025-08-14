İş arayanlar dikkat: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacak

Başvurular 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak.

Alımlar, KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle iki farklı şekilde gerçekleştirilecek.

📅 Başvuru Takvimi

Başvuru tarihleri: 25 Ağustos - 8 Eylül

Başvuru adresleri: e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Sonuç duyuruları: www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Sözlü sınav tarihleri: Başvuruların ardından ilan edilecek



✅ Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

Askerlikle ilişkisi bulunmamak (yapmış, ertelemiş veya muaf olmak)

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak



📌 Kadro Dağılımı

KPSS Puan Sıralamasına Göre Alınacak Personel

Büro Personeli: 207

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222

Temizlik Personeli: 154

Şoför: 69

Aşçı: 1

Sözlü Sınav ile Alınacak Personel

Kütüphaneci: 102

Tekniker: 2

Teknisyen: 38