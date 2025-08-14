İş arayanlar dikkat: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18-35 yaş arası adaylar arasından toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İş arayanlar dikkat: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacak
Yayınlanma:

Başvurular 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak.

Alımlar, KPSS puan sıralaması ve sözlü sınav yöntemiyle iki farklı şekilde gerçekleştirilecek.

📅 Başvuru Takvimi

Başvuru tarihleri: 25 Ağustos - 8 Eylül
Başvuru adresleri: e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sonuç duyuruları: www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sözlü sınav tarihleri: Başvuruların ardından ilan edilecek

✅ Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
Askerlikle ilişkisi bulunmamak (yapmış, ertelemiş veya muaf olmak)
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

📌 Kadro Dağılımı

KPSS Puan Sıralamasına Göre Alınacak Personel

Büro Personeli: 207
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222
Temizlik Personeli: 154
Şoför: 69
Aşçı: 1
Sözlü Sınav ile Alınacak Personel

Kütüphaneci: 102
Tekniker: 2
Teknisyen: 38

İstanbul baraj doluluk oranları düşüyor: Hangi barajlar kritik seviyede? ⚠️İstanbul baraj doluluk oranları düşüyor: Hangi barajlar kritik seviyede? ⚠️Yurt
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor? İşte ayrıntılarHangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor? İşte ayrıntılarGündem
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş alımı
Günün Manşetleri
TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon, faiz ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon TL'ik tazminat davası
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma
"AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geldi!"
Uzmanlar arasında görüş ayrılığı
Özlem Çerçioğlu'ndan ilk açıklama geldi
MSB’den sahte diplomalar iddialarına açıklama
Osmaniye orman yangını faciası
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor?
2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Perseid meteor yağmuru büyüledi Perseid meteor yağmuru büyüledi
Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu