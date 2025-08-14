İstanbul baraj doluluk oranları düşüyor: Hangi barajlar kritik seviyede? ⚠️

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını duyurmaya devam ediyor. Yaz aylarında yağışların azalması nedeniyle büyükşehirlerde zaman zaman su sıkıntısı yaşanabiliyor.

Yağmur Biçen Kaplan
14 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 47,32 olarak ölçüldü. Bu oran, son 2 haftada yüzde 53,62’den geriledi.

İstanbul barajlarındaki son doluluk durumu 🏞️

Ömerli Barajı: %46,1
Darlık Barajı: %59,26
Elmalı Barajı: %65,73
Terkos Barajı: %52,67
Alibey Barajı: %31,05
Büyükçekmece Barajı: %47,41
Sazlıdere Barajı: %41,6
Istrancalar Barajı: %28,15
Kazandere Barajı: %33,51
Pabuçdere Barajı: %40,43

İSKİ yetkilileri, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarmaya devam ediyor. Doluluk oranlarının mevsimsel değişimlerle dalgalanabileceği belirtiliyor.

Alevler mahalleleri boşalttı! Alevler mahalleleri boşalttı!