İstanbul baraj doluluk oranları düşüyor: Hangi barajlar kritik seviyede? ⚠️
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını duyurmaya devam ediyor. Yaz aylarında yağışların azalması nedeniyle büyükşehirlerde zaman zaman su sıkıntısı yaşanabiliyor.
Yayınlanma:
14 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 47,32 olarak ölçüldü. Bu oran, son 2 haftada yüzde 53,62’den geriledi.
İstanbul barajlarındaki son doluluk durumu 🏞️
Ömerli Barajı: %46,1
Darlık Barajı: %59,26
Elmalı Barajı: %65,73
Terkos Barajı: %52,67
Alibey Barajı: %31,05
Büyükçekmece Barajı: %47,41
Sazlıdere Barajı: %41,6
Istrancalar Barajı: %28,15
Kazandere Barajı: %33,51
Pabuçdere Barajı: %40,43
İSKİ yetkilileri, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarmaya devam ediyor. Doluluk oranlarının mevsimsel değişimlerle dalgalanabileceği belirtiliyor.