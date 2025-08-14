Orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç küle döndü
Yunanistan’ın batısındaki Ahaia bölgesinde yer alan liman şehri Patras’ta orman yangınları devam ediyor. Yangın, yerleşim yerlerine de sıçrarken, Patras Gümrük İdaresi’ne ait otoparktaki 550 araç kullanılamaz hale geldi.
Yayınlanma:
Yetkililer, yanan araçların çoğunun kullanım ömrünü tamamlamış ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu açıkladı.
Patras Belediyesi, yangın riski bulunan bazı bölgelerde tahliye kararı aldı. Tahliye edilen vatandaşlar, şehirdeki stadyumda geçici olarak ağırlanacak.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırıyor.