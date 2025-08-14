Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu

depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiklerinde “deprem mi oldu?” veya “az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklükte depremler sıkça yaşanıyor. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan son depremler halk tarafından yakından takip ediliyor.

📌 14 Ağustos 2025 son depremler:

08:17:14 – Büyüklük: 3.0 – Yer: Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 7 km 🌐

Deprem mi oldu sorusunun cevabı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika listelerini takip edebilirsiniz.