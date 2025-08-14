Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 14 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedildiğinde "deprem mi oldu?" veya "az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu
depremleri anbean paylaşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiklerinde “deprem mi oldu?” veya “az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklükte depremler sıkça yaşanıyor. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan son depremler halk tarafından yakından takip ediliyor.

📌 14 Ağustos 2025 son depremler:

08:17:14 – Büyüklük: 3.0 – Yer: Sındırgı (Balıkesir) – Derinlik: 7 km 🌐

Deprem mi oldu sorusunun cevabı için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika listelerini takip edebilirsiniz. 

