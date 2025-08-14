Meteoroloji uyardı: 3 ilde denize girmek 4 gün yasak

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yükselmesi nedeniyle 14-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

“İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince bugün, yarın, 16 ve 17 Ağustos’ta denize girmek yasaklanmıştır.” denildi.

KOCAELİ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bugün ve yarın Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan sadece duba ve mantarlarla çevrili alanlarda yüzmeleri istendi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde 3 gün, Saray ilçesinde ise 2 gün boyunca plajlarda denize girilemeyecek.

Cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek yasağı uygularken, Sahil Güvenlik ekipleri de anonslarla vatandaşları uyarıyor.