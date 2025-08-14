Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Onu daha çok rahatsız edeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında önemli mesajlar verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Onu daha çok rahatsız edeceğiz"
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’daki AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, parti tarihine, birlik ve beraberliğe, yeni katılımlara ve Terörsüz Türkiye hedeflerine vurgu yaptı.

Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Değerli dava ve yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim… 24. kuruluş yıl dönümümüzü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşkuyla idrak ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan AK Partimizin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz.”

Partinin kurucularına, genel başkanlarına, MKYK üyelerine, bakanlara, teşkilat mensuplarına ve ebediyete uğurlanan dava arkadaşlarına teşekkür eden Erdoğan, “Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakarlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını yaşıyoruz” dedi.

YENİ KATILIMLAR VE ELEŞTİRİLERE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği çiçek için teşekkür eden Erdoğan, yeni katılımlarla partinin büyüdüğünü söyledi.

“Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce değerleri ayaklar altına alan üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zat artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Varsın rahatsız olsun, onu daha çok rahatsız edeceğiz. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, yarın daha güçlü olacaktır.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefini yineleyen Erdoğan, sürecin Cumhur İttifakı ile önemli bir aşama kaydettiğini belirtti:

“Terör tehdidini tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Meclisimiz de komisyon çalışmalarıyla sürece dahil oldu. Yapıcı eleştiriye açığız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına boyun eğmeyiz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, iğne ucu kadar leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz.”

Zonguldak'ta vahşet: 30 günlük bebeğinin kemiklerini kırdıZonguldak'ta vahşet: 30 günlük bebeğinin kemiklerini kırdıYurt
cumhurbaşkanı erdoğan açıklama
Günün Manşetleri
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon, faiz ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e 1 milyon TL'ik tazminat davası
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma
"AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geldi!"
Uzmanlar arasında görüş ayrılığı
Özlem Çerçioğlu'ndan ilk açıklama geldi
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Perseid meteor yağmuru büyüledi Perseid meteor yağmuru büyüledi
Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar Motorine indirim geldi: 14 Ağustos şehir şehir güncel fiyatlar
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu