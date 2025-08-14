Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Onu daha çok rahatsız edeceğiz"

Ankara’daki AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, parti tarihine, birlik ve beraberliğe, yeni katılımlara ve Terörsüz Türkiye hedeflerine vurgu yaptı.

Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Değerli dava ve yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim… 24. kuruluş yıl dönümümüzü büyük bir iftiharla kutluyoruz. Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşkuyla idrak ediyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan AK Partimizin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz.”

Partinin kurucularına, genel başkanlarına, MKYK üyelerine, bakanlara, teşkilat mensuplarına ve ebediyete uğurlanan dava arkadaşlarına teşekkür eden Erdoğan, “Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakarlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını yaşıyoruz” dedi.

YENİ KATILIMLAR VE ELEŞTİRİLERE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği çiçek için teşekkür eden Erdoğan, yeni katılımlarla partinin büyüdüğünü söyledi.

“Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce değerleri ayaklar altına alan üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyorum. Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar.”



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zat artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Varsın rahatsız olsun, onu daha çok rahatsız edeceğiz. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, yarın daha güçlü olacaktır.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefini yineleyen Erdoğan, sürecin Cumhur İttifakı ile önemli bir aşama kaydettiğini belirtti:

“Terör tehdidini tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Meclisimiz de komisyon çalışmalarıyla sürece dahil oldu. Yapıcı eleştiriye açığız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına boyun eğmeyiz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, iğne ucu kadar leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz.”