Turgut Altınoluk Ankara Evren'de konuştu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Evren ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Turgut Altınoluk Ankara Evren'de konuştu

Seçim çalışmalarını Evren'de sürdüren Altınok, AK Parti Evren İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Merkezin açılışını gerçekleştiren Altınok, Evrenlilere hitap etti.

Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile AK Parti Ankara Milletvekilli Murat Alparslan da katıldı.

Turgut Altınok, açılışın ardından esnafı ziyaret etti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ak parti # ankara
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