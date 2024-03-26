Vatan Partisi adayları İzmir, Hatay ve Bitlis'te sahaya indi! "Rant için değil halk için belediye"

Yerel seçimlere sayılı gün kaldı. Vatan Partisi belediye başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı. Bitlis Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu, Güroymak Belediye Başkan Adayı Cengiz Tanik, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Medeni Çelik Güroymak'ta Bilgi Evi'ni ziyaret etti. Adaylardan Cengiz Tanik, üreticilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Bitlis Belediye Başkan Adayı Haluk Mutlu, halk için belediyecilik anlayışıyla yol yürüyeceklerini söyledi. Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç da Vatan Partisi'ne oy vermeye çağırdı.

Çalışmalar kapsamında Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Medeni Çelik, bir tekstil fabrikası ziyaret etti. Ardından Gölbaşı'da halk sağlığını tehdit eden ve yol kenarına dökülen çöp sorununa dikkat çekti. Çöp depolama tesisi ile sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Hatay'da Vatan Partisi adayları seçmenle buluştu. İskenderun Belediye Başkan Adayı Mustafa Bebek, Akçay Semt Pazarında “Halk Buluşması” toplantısına katıldı.

Toplantıya Güzel Çay ve Güzel Köy mahallesinden yüzlerce kişi ve muhtarlar katıldı. Toplantıda Payas Belediye başkan adayı İbrahim Bedir, Altınözü adayı Metin Gürlek, Belen adayı Murat Soyer, Dörtyol adayı Ali Başkut, Kumlu adayı Sadık Karakaş katıldı.

Çalışma noktalarından biri de İzmir’in Gaziemir ilçesi oldu. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk Abdullah Arda Meydanında vatandaşlara seslendi.

Vatan Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Mehmet Denizmen de Gaziemirlilerden yetki istedi.