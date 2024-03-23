Vatan Partisi adayları tüm Türkiye'de sahaya indi!

Vatan Partisi’nin Belediye Başkan Adayları, yurdun dört bir yanında kentlerin, üreticilerin ve vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışıyor. Antalya, Hatay ve Adana’da adaylar, vatandaşlara çözümü anlattı, yetki istedi.

Editör: Uğur Çam

Kentleri karış karış dolaşıyorlar. Üreticiden esnafa vatandaşlara çözümü anlatıyorlar. Vatan Partisi’nin Belediye Başkan Adayları, çalışmalarını hızlandırdı.

Vatan Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Üsküplü ve Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Fikret Çalışkan, pazar ve kent esnafını ziyaret etti.

Adaylar, Gazipaşa’nın el değmemiş sahillerini betona boğacak imar rantına izin vermeyeceklerini belirtti.

Örtü altı üretim merkezi Demre’de de Belediye Başkan Adayı Hatice Demir, Kapalı Halk Pazarı’nda üretici ve esnafla bir araya geldi.

Sorunları dinledi, çözümü anlattı. Demir, sıcak ve yoğun ilgiyle karşılandı. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Edib Hadimoğulları, basın açıklaması yaptı, kentte partilerin kazanmak için kirli oyunlara başvurduğunu söyledi.

Hadimoğulları seçmeni Vatan Partisi'ne oy vermeye çağırdı. 

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Avukat Zühre Genişel de Çine ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Vatan Partisi'nin diğer partilerden farkını anlatan Genişel, pazar esnafını gezdi, bildirdi dağıttı.

Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Zeytinburnu'nda esnafla buluştuVatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Zeytinburnu'nda esnafla buluştuYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # serdar üsküplü # yerel seçim
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