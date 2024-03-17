Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Adana'da konuştu! "Rant için değil halk için belediye"
Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı, 'Halk Buluşması' düzenledi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, belediyelerin şirketleştirildiğini söyledi, "rant için değil halk için belediye" dedi.
Seçmenle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven de seçime harcanan reklam bütçelerini eleştirdi, yatırım için kullanılması gerektiğini söyledi.
Adana'da Vatan Partisi adayları seçmenle buluştu, önemli mesajlar verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Suseven, seçim yarışında sokağa atılan reklam bütçelerini eleştirdi.
'Halk Buluşması'na yoğun ilgi vardı. Suseven, millete hizmet edeceklerini söyledi.
Akdeniz Mahallesi'nde yapılan buluşmada Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin belediyecilik anlayışını anlattı. Vatandaşın sadakaya mahkûm edilemeyeceğini söyleyen Bursalı, üretim vurgusu yaptı.
"Sadaka değil iş istiyoruz, yatırım istiyoruz. Bize bayramda para vererek sorunumuzu çözemezler."
Vatan Partisi Genel Sekreteri, çözüm için Vatan Partisi adaylarına oy istedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi