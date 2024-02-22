Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Elazığ ve Trakyalılarla bir araya geldi

Vatan Partisi İstanbul'da seçim çalışmalarını hızlandırdı. İbrahim Okan Özkan, Elazığ ve Trakyalılarla bir araya geldi.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Elazığ ve Trakyalılarla bir araya geldi. Özkan, İstanbul'da yaşanan plansızlık ve nüfus sorununa çözüm önerilerini paylaştı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ ve Trakyalılarla buluştu. Elazığ Dernekler Federasyonu'nda Elazığlılarla bir araya gelen Özkan, sohbet ederek projelerini anlattı.

İbrahim Okan Özkan, İstanbul'un nüfusunun rahatlatılması için neler yapılacağını da anlattı. Özkan, sorulan soruları da yanıtladı. İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti Özkan.

Özkan, sığınmacı soruna karşı çözümü de açıkladı. 

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan: "Esenyurt PKK'ya teslim edilemez"Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan: "Esenyurt PKK'ya teslim edilemez"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # istanbul
Çok Okunanlar
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Öne Çıkanlar İSTANBUL'UN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLECEK? | ULUSAL HABER İSTANBUL'UN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLECEK? | ULUSAL HABER Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor? Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor?