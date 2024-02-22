Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Elazığ ve Trakyalılarla bir araya geldi

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Elazığ ve Trakyalılarla bir araya geldi. Özkan, İstanbul'da yaşanan plansızlık ve nüfus sorununa çözüm önerilerini paylaştı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ ve Trakyalılarla buluştu. Elazığ Dernekler Federasyonu'nda Elazığlılarla bir araya gelen Özkan, sohbet ederek projelerini anlattı.

İbrahim Okan Özkan, İstanbul'un nüfusunun rahatlatılması için neler yapılacağını da anlattı. Özkan, sorulan soruları da yanıtladı. İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti Özkan.

Özkan, sığınmacı soruna karşı çözümü de açıkladı.