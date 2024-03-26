Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Küçükçekmece'de halkla buluştu

Yerel seçim için geri sayım sürerken adaylar sahada seçmenle bir araya geliyor. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. Özkan, üretim seferberliği vurgusu yaptı.

Editör: Uğur Çam
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İstanbullunun ortak sorununu dile getirdi. Sitemin değişeceğini ifade etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Küçükçekmece'de iftar programında vatandaşlarla buluştu. Özkan, üretim seferberliği başlatılması gerektiğini vurguladı.

Programa Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek ve Vatan Partisi Küçükçekmece Başkan Adayı Serkan Ergen, Vatan Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı İsrafil Altun da katıldı. Özkan, ilçe ilçe dolaşmaya da devem ediyor. Arnavutköy'de esnafın sorunlarını dinleyen Özkan, üretim vurgusu yaptı.

İbrahim Okan Özkan'a Vatan Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Musa Ceco da eşlik etti. Çalışmaların yürütüldüğü ilçelerden biri de Eyüpsultan'dı. Vatan Partisi Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mehmet Saim de projelerini anlattı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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