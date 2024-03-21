Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan Sarıyer'e çıkarma yaptı!

İstanbullunun gündeminde ekonomi var. Esnaf da vatandaş da hayat pahalılığından dertli.

Seçim çalışmalarını hızlandıran Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.

Girdi maliyetlerine dikkat çeken esnaf, sorunlarını Vatan Partisi'nin adayına anlattı.

Özkan'a Vatan Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Aysel Korkmaz da eşlik etti.

Korkmaz, Sarıyerlilerin otopark sorunu yaşadığına dikkat çekerek çözüm için harekete geçeceklerini söyledi.