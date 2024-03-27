Yeniden Refah Partili Abdurrahman Akyüz'den Murat Kurum çıkışı! "Adayımızı çekelim"

İstanbul’da, AK parti ve adayı Murat Kurum’u destekleyen sözleri sonrası disipline gönderilen Yeniden Refah Partili Abdurrahman Akyüz, ilk kez konuştu. Akyüz, parti yönetimine “Murat Kurum için İstanbul’da adayımızı çekelim” çağrısını yineledi.

Editör: Uğur Çam
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Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, İstanbul’da Ak Parti adayı Murat Kurum'u destekleme çağrısı yapmasının ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Abdurrahman Akyüz, yaptığı yeni açıklamada da AK Parti ile ittifak çağrısını tekrarladı. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da adayını çekerek Murat Kurum’u desteklemesi gerektiğini belirtti.

Hatay’da CHP lehine Türkiye İşçi Partisi adayının geri çekildiğini hatırlatan Akyüz, ittifak kurulmadığı takdirde Yeniden Refah Partisi'nin biteceğini öngördüğünü söyledi.

Abdurrahman Akyüz, “Genel başkanımız, İstanbul adayımızı geri çeksin. Bu kendisi ve partinin geleceği açısından önemli. Bu yapılmazsa biz de tıpkı Saadet Partisi gibi yok olup gideriz.” İfadelerini kullandı.

Yeniden Refah'ın mitinginde meydan boş kaldıYeniden Refah'ın mitinginde meydan boş kaldıYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeniden Refah Partisi # Murat Kurum
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