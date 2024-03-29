Yeniden Refah Partili aday AK Parti lehine seçimden çekildi

İzmir'de Yeniden Refah Partisi’nin Bergama belediye başkan adayı, AK Parti lehine seçim yarışından çekildi. Yeniden Refah Partili Mutlu Metin, destekçilerinden Ak Parti adayına oy vermelerini istedi.

Editör: Uğur Çam

Yerel seçime 48 saatten az bir süre kala, Yeniden Refah Partisi’nde kopuşlar devam ediyor. İzmir’in Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

Metin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu kararı almamda adaylığım kesinleştiğinde yaşadığım bazı olaylar etkili oldu” ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partili Mutlu Metin, kendisini destekleyen seçmenlerden 31 Mart’ta Ak Parti’nin Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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