1 Mart'ta yeni dönem başlıyor: 81 ilin tamamında zorunlu olacak!

Taksilerde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Kasım 2024’te Resmi Gazete’de yayımladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle, Türkiye genelindeki 120 bin taksiye araç içi kamera takılması zorunlu hale getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1 Mart'ta yeni dönem başlıyor: 81 ilin tamamında zorunlu olacak!
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Bu düzenlemeyle, taksilerde yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi ve suç tespitlerinde kamera kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor. İl bazında farklılık gösteren taksi kamera sistemlerinin ortalama maliyetinin 20 bin lira olduğu belirtildi.

1 MART’A KADAR ZORUNLU

Yeni yönetmelik kapsamında, 1 Mart 2025’e kadar tüm taksilerin araç içi kamera sistemiyle donatılması gerekiyor. Kamera sistemi, yalnızca yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğunu da kapsayacak ve ön yol görüşünü kaydedecek şekilde konumlandırılacak. Kamera takmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek ve çalışmaya devam edemeyecek.

KAYITLAR 1 AY SAKLANACAK

İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanacak. Kayıt süresi, İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli durumlarda bu görüntülere erişerek olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilecek.

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