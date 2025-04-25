1 Mayıs’a doğru: Emek cephesinde kriz ve adalet çağrısı

TES-İŞ Genel Başkanı Kabaloğlu, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada, işçilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. “Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomik sıkıntılar. Pahalılığın arttığı, alım gücünün düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu ülkenin bir parçasıyız ve herkes gibi etkileniyoruz” dedi.

Kabaloğlu, işçilerin yaşam şartlarının giderek ağırlaştığını vurgulayarak, “Sadece kira örneği üzerinden konuşursak, maaşların üçte ikisi kiraya gidiyor. Emekçi eziliyor, bu tabloya neden olanlar biz değiliz” ifadelerini kullandı.

Sendikaların önemine dikkat çeken Kabaloğlu, “Ülkede asgari ücretli çalışan oranı yüzde 65’e ulaşmış durumda. Sendikalar olmasa bu oran yüzde 95’e çıkardı. Örgütlenmenin önünün açılmasıyla bu oranlar tersine dönebilir” dedi.

Kabaloğlu, 1 Mayıs’ın işçilerin taleplerini dile getirme günü olduğunu belirterek, “Hayat pahalılığı, vergide adaletsizlik ve taşeron sistemi gibi sorunları alanlarda haykıracağız. Bu gün, emeğin sesi olacak” şeklinde konuştu.

TES-İŞ Başkanı, kutlamaların merkezi noktasının İstanbul Kartal olacağını, diğer illerde ise kitlesel basın açıklamalarıyla 1 Mayıs’ın kutlanacağını ifade etti. Kabaloğlu, “Biz emeğiyle geçinen insanlarız. Hakkımızı aramak zorundayız. Tüm halkımızın 1 Mayıs’ını barış ve demokrasi dolu yıllar dileğiyle kutluyorum” dedi.