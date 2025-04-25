Uzman isimlerden o bölge için uyarı: En az İstanbul depremindeki kadar risk var

Silivri açıklarındaki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin beklenenden farklı bir noktada gerçekleştiğini belirten Öziçer, “Adalar açıklarında olması bekleniyordu, ancak Silivri açıklarında gerçekleşti. Zemini zayıf bölgelerde deprem daha şiddetli hissedildi. Her ne kadar enerji boşalması yaşanmış gibi görünse de, Marmara’nın ortasında ciddi sıkışmalar devam ediyor. İstanbul 7 ve üzeri bir depreme hazır olmalı. Ayrıca, 6.2’lik ana şoku takip eden 5.5 büyüklüğüne kadar artçılar 1-2 hafta sürebilir” dedi.

📌 Zeminden kaynaklı şiddetli hissetme

Depremin İzmir’de hissedilmesini zemine bağlayan Öziçer, “Kayalık zeminlerde şiddet düşerken, alüvyon ve suya doygun zeminlerde sarsıntı artıyor. Deprem dalgaları 500 kilometre öteden geldiğinde bile alüvyon tabaka nedeniyle İzmir’de daha güçlü hissediliyor” ifadelerini kullandı.

📍 Zayıf zeminli bölgelerde etkisi büyük oldu

Öziçer, İzmir’de en çok kıyı kesimlerinde ve zemini zayıf olan bölgelerde depremin etkili olduğunu söyledi. “Buca, Gaziemir, Bornova’nın iç bölgeleri ve Evka gibi alanlarda zemin daha sağlam olduğu için sarsıntı daha az hissedildi. Ancak Konak, Alsancak, Karşıyaka, Çiğli gibi alüvyon tabakanın kalın olduğu yerlerde ciddi etki yarattı” dedi.

📢 "İzmir’de daha düşük büyüklükteki bir deprem bile daha yıkıcı olabilir"

Öziçer, İzmir’in fay yapısı nedeniyle 7 üzeri depremler üretmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederek, “Ancak yapı stoğunun büyük bölümü zayıf zemin üzerine kurulu. Binaların çoğu da eski. Bu nedenle 6.7 büyüklüğündeki bir deprem bile İzmir’de can kayıpları açısından İstanbul’dan daha büyük risk yaratabilir” diye konuştu.