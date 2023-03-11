10 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

10 deniz otobüsü seferi iptal edildi
10 deniz otobüsü seferi iptal edildi / 2023
Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İşte iptal olan seferler:

  • 11.03.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
  • 11.03.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# budo # bursa # istanbul # sefer iptalleri # sefer # deniz otobüsü
Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı Marmara Bölgesi için kritik uyarı Meteoroloji il il uyardı Kayseri'de deprem oldu
Çok Okunanlar
1 Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
2 Bakanlıktan o iddiaya yalanlama
3 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
5 Silikon Vadisi Bankası iflas etti