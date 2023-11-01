10 Yılın En Düşüğü... Barajlarda Su Oranı Yükselmiyor! İSKİ Doluluk Oranını Açıkladı... 1 Kasım'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?

Baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanır. Her gün değişen baraj doluluk oranları çok sayıda insan tarafından merakla izlenmektedir. İstanbulluların hayatını yakından ilgilendiren barajlardaki su oranı son dönemlerdeki düşük oranı ile endişe yaratmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bu verileri günlük olarak açıklasa da sürekli olarak düşen bu oranları çok sayıda insan merakla inceler. İşte İSKİ'ye göre barajlardaki su doluluk oranları...

1 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %18,3 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

1 KASIM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 18,67

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,67

DARLIK BARAJI: % 29,52

ELMALI BARAJI: % 14,38

ISTRANCALAR BARAJI: % 23,43

KAZANDERE BARAJI: % 7,06

ÖMERLİ BARAJI: % 39,4

PABUÇDERE BARAJI: % 3,51

SAZLIDERE BARAJI: % 3,31

TERKOS BARAJI: % 8,28