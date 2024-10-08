100 metrelik gemi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası geçirdi

Çanakkale Boğazı'nda, Aliağa'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 100 metre uzunluğundaki "RAZOUK" isimli kuru yük gemisinde makine arızası meydana geldi. Bu durum üzerine, gemi Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonuyla kılavuz kaptan ve "KURTARMA-3" römorkörünün refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na yönlendirildi.

Gemi, arızanın giderilmesi amacıyla Karanlık Liman Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi. Olayla ilgili detaylar, ilgili yetkililer tarafından takip edilmeye devam ediyor.