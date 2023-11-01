100. Yıla Özel Hatıra Parası Basıldı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 Türk Lirası hatıra parası basıldı. 100 milyon adet ile sınırlı olan 5 liralık madeni para tedavüle sunuldu. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parasına ilişkin detaylar...

Editör: Şevval İskender
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına özel hatıra parası basımına karar verdi. Madeni 5 Türk Lirasının üzerine basılacak semboller belirlendi, tasarımlar yapıldı. Sıra basıma geldi.

5 liralık madeni hatıra parasının ön yüzeyinde sekiz köşeli Selçuklu yıldızı yer alıyor. Hemen yanından Türkiye Yüzyılı Logosu var. Arkasında ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı yer alıyor. Alt tarafında, 100. yıl logosu var.

5 Türk lirası olarak Darphane tarafından basılan para, dolaşıma girdi. Bunun yanı sıra, koleksiyonluk paralarda üretildi.

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