11 Ayda 700 Milyon Dolarlık Balık İhracatı Yapıldı



Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor.



Geçen yıl 125 bin ton su ürünü yurt dışına satıldı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, 69 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.



Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı sektör giderek büyüyor.





