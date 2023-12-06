11 Ayda 700 Milyon Dolarlık Balık İhracatı Yapıldı
Muğla'dan 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 11 aylık döneminde 700 milyon dolar gelir elde edildi. 140 bin ton civarında su ürünü üretimi yapılan kentte, sektör giderek büyüyor.
Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor.
Geçen yıl 125 bin ton su ürünü yurt dışına satıldı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, 69 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.
Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı sektör giderek büyüyor.
# muğla