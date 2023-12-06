İftira Davası Açtı, Yanıt Türk Yargısından Geldi

Aydınlık gazetesine FETÖ yapılanmasıyla ilgili haberleri nedeniyle iftira davası açan eski rektör Mehmet Emin Erkan’a yanıt Türk yargısından geldi. Mahkeme, Erkan’ın açtığı iftira davasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

İftira Davası Açtı, Yanıt Türk Yargısından Geldi

İftira davası açtı, yanıt Türk yargısından geldi.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan mahrem imam Bedirhan Önem’e üniversite bünyesinde görev veren Şırnak Üniversitesi eski rektörü Mehmet Emin Erkan, Aydınlık Gazetesi’ne açtığı iftira davası ile ilgili karar verildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Erkan’ın şikâyeti için kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Aydınlık Gazetesi’nin 2019 yılında ortaya çıkardığı gerçekler sonucunda Bedirhan Önem 26 Kasım günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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# Şırnak Üniversitesi # fetö # aydınlık gazetesi
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