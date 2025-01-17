11 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 42 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 11 şehirde kendilerini bankacı, polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp kandırdıkları mağdurların hesaplarındaki tutarları üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayan dolandırıcılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
11 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 42 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele doğrultusunda güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar veren şüphelilerin, vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları ulaştıkları belirlendi. Elde ettikleri bu bilgilerle kendilerini bankacı, polis, hakim ve savcı olarak tanıtan zanlıların, aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleriyle kandırdıkları mağdurların hesaplarındaki tutarları üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağladıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 36 ayrı dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini ve 5 milyon 121 bin 661 lira haksız kazanç elde edildiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İstanbul, Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin'de 42 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ise soğuk cüzdan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 325 dolar, 130 bin lira, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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