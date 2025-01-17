Karısı ile 4 yakınını katletmişti! Mehmet Tehçi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Adana ve Mersin'de peşpeşe kan donduran cinayetler meydana gelmişti.

15 Ocak tarihinde, 43 yaşındaki Mehmet Tehçi, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evlerinde boğarak öldürdükten sonra aynı gün geldiği Adana'da da kayınbiraderi Fatih İsmail (40), kayınbabası Yusuf (63), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (53) bıçak ve tabanca kullanarak öldürmüştü.

Olayın ardından anlı Mehmet Tehçi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanmış, 4 ve 9 yaşındaki çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alınmıştı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verilmişti.

KARISI İLE 4 YAKININI KATLEDEN MEHMET TEHÇİ TUTUKLANDI

Mehmet Tehçi'nin, karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldürmesine ilişkin soruşturma sürdürüldü.

Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve halasını öldüren Mehmet Tehçi tutuklandı.

Polis memuru Mehmet Tehçi'nin geçen yıl oğlu Ökkeş Berk'in 15 yaşındayken intiharı nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu, Mersin'deki evlerinde eşini, Adana'da da 4 akrabasını öldürdükten sonra Ceyhan'da yakalandığı sırada Osmaniye'deki ailesinin evine gittiği öğrenildi.

Eşiyle amca çocukları oldukları bildirilen zanlı Mehmet Tehçi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.