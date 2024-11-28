11 yıldır aranıyordu! Cinayet, yaralama, gasp...

"Kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Mersin'de yakalandı. Hükümlünün, 2013'te işlediği cinayetten sonra Suriye'ye kaçıp geçen yıl Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
11 yıldır aranıyordu! Cinayet, yaralama, gasp...
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Mersin'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu olduğunu gösteren sahte kimlikle giriş yaptığı Mersin'de gizlendiği adres tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Hükümlünün, 2013'te işlediği cinayetten sonra Suriye'ye kaçıp geçen yıl Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Parmak izi eşleşmesi de yaptırılan hükümlü E.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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