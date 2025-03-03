11 yılın ardından gelen adalet: Eşini öldüren firari yakalandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 11 yıl önce eşini öldüren ve kırmızı bültenle aranan zanlı, yapılan operasyonla yakalandı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar, zanlının Türkiye'ye giriş yaptığı ve ailesinin evinde saklandığını ortaya çıkardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
11 yılın ardından gelen adalet: Eşini öldüren firari yakalandı
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Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 11 yıl önce eşini öldüren ve kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 7 Mayıs 2014'te eşi F.P'yi av tüfeğiyle öldüren C.P., cinayetten sonra Irak'a kaçmıştı. 11 yıl boyunca firar eden zanlının Türkiye'ye dönüşü, polis ekiplerinin dikkatli takibiyle ortaya çıktı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Yapılan titiz araştırmalar, firari zanlı C.P.'nin yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

C.P.’nin izini süren ekipler, zanlının Karaçoban ilçesindeki Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden ağabeyinin evine saklandığını belirledi. Ekipler, operasyon için harekete geçerek zanlının saklandığı adrese baskın düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonucu C.P., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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