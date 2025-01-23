12 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası: Anne ve sevgilisi...

İddiaya göre S.K., sevgilisi S.Ç. ile ilişkisini gizlice kayda aldı ve bu görüntüleri kullanarak tehditlerde bulundu. S.K., S.Ç.’yi kızına yönelik istismar için zorladı ve görüntüleri paylaşmakla tehdit etti. S.Ç., yaşananlar sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak durumu ihbar etti.

Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'Çocuğa cinsel istismar’, anne S.Ç. de 'Çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.