13 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Bozoğlak köyü oldu.

Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 13 yaşındaki Ozan Arin, aniden fenalaştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Patnos İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Arin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ozan Arin'in cenazesi otopsi işlemleri için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edilen Ozan Arin'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.