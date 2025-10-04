13 yaşındaki çocuk, komşusunun motosikletiyle duvara çarpıp hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet A., komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp dolaşmaya çıktığı sırada kaza yaptı. Duvara çarpan çocuk yaşamını yitirdi.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki Mehmet A. hayatını kaybetti.

Olay, Yukarıkarderesi köyünde yaşandı. İddiaya göre Mehmet A., komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti alarak gezmeye çıktı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, motosikletle duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motosiklet
