Yeni cezalar cep yakacak! Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?

Trafikte kural tanımayan sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu değişikliği teklifi, ihlallerde uygulanacak idari para cezalarını büyük oranda artırıyor.

Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Yasa teklifiyle birlikte hem trafik güvenliğini artırmak hem de tekrarlanan ihlalleri caydırmak amaçlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre yeni kanun teklifinde öngörülen idari para cezaları şu şekilde:

Emniyet kemeri takmama: 2 bin 500 TL

Telefonla araç kullanma: 5 bin TL

Kırmızı ışıkta geçme: 5 bin TL

Araçta mevzuata aykırı değişiklik yapma: 5 bin TL + araç trafikten men

Hız sınırını aşma: 30 bin TL

Alkollü araç kullanma: 25 bin TL

Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 40 bin TL

Ambulans veya itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etme: 46 bin TL + 3 yıla kadar hapis

Takograf veya hız sınırlayıcı kullanmama (uzun yol şoförleri): 75 bin TL

Drift yapma: 140 bin TL

Trafiği tehlikeye atarak makas atma: 180 bin TL

Araçtan inerek saldırı amacıyla başka bir aracı takip etme: 180 bin TL + sürücü belgesine 60 gün el koyma + araç 30 gün trafikten men

Sürücü belgesi iptal edilmişken araç kullanma: 200 bin TL

“Dur” ihtarına uymama: 200 bin TL + sürücü belgesine 60 gün el koyma + araç 60 gün trafikten men

Sahte plaka kullanma: 280 bin TL

AMAÇ: TRAFİKTE GÜVENLİK VE CAYDIRICILIK

Yeni düzenlemenin temel amacı, son yıllarda artan trafik kazaları ve kuralsız sürüşlerin önüne geçmek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, özellikle ani hız düşüşlerine neden olan yanlış levhalar tespit edilip kaldırıldı. Bakanlık verilerine göre, bu çalışmalar sonucunda 19 bin 46 hız levhası söküldü.

Ayrıca, birbirine çok yakın yaya geçitlerinin kapatılması ve yerine alt geçit ile üst geçitlerin yapılması planlanıyor.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara tuzak kurulduğu algısını kırmak amacıyla artık sürücülerin telefonlarına “Radar var” uyarısının geleceği bir uygulama geliştirildiğini de duyurmuştu.