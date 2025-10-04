Yeni cezalar cep yakacak! Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
Trafikte kuralları ihlal eden sürücüler için caydırıcı cezalar yolda. Meclis’e sunulan yeni Karayolları Trafik Kanunu değişikliği teklifiyle, hız sınırını aşandan drift yapana kadar birçok ihlalde cezalar katlanıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı cezalar 280 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Trafikte kural tanımayan sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. Meclis’e sunulan Karayolları Trafik Kanunu değişikliği teklifi, ihlallerde uygulanacak idari para cezalarını büyük oranda artırıyor.
Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.
Yasa teklifiyle birlikte hem trafik güvenliğini artırmak hem de tekrarlanan ihlalleri caydırmak amaçlanıyor.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre yeni kanun teklifinde öngörülen idari para cezaları şu şekilde:
Emniyet kemeri takmama: 2 bin 500 TL
Telefonla araç kullanma: 5 bin TL
Kırmızı ışıkta geçme: 5 bin TL
Araçta mevzuata aykırı değişiklik yapma: 5 bin TL + araç trafikten men
Hız sınırını aşma: 30 bin TL
Alkollü araç kullanma: 25 bin TL
Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 40 bin TL
Ambulans veya itfaiyeye yol vermeme: 46 bin TL
Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etme: 46 bin TL + 3 yıla kadar hapis
Takograf veya hız sınırlayıcı kullanmama (uzun yol şoförleri): 75 bin TL
Drift yapma: 140 bin TL
Trafiği tehlikeye atarak makas atma: 180 bin TL
Araçtan inerek saldırı amacıyla başka bir aracı takip etme: 180 bin TL + sürücü belgesine 60 gün el koyma + araç 30 gün trafikten men
Sürücü belgesi iptal edilmişken araç kullanma: 200 bin TL
“Dur” ihtarına uymama: 200 bin TL + sürücü belgesine 60 gün el koyma + araç 60 gün trafikten men
Sahte plaka kullanma: 280 bin TL
AMAÇ: TRAFİKTE GÜVENLİK VE CAYDIRICILIK
Yeni düzenlemenin temel amacı, son yıllarda artan trafik kazaları ve kuralsız sürüşlerin önüne geçmek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.
Bu kapsamda, özellikle ani hız düşüşlerine neden olan yanlış levhalar tespit edilip kaldırıldı. Bakanlık verilerine göre, bu çalışmalar sonucunda 19 bin 46 hız levhası söküldü.
Ayrıca, birbirine çok yakın yaya geçitlerinin kapatılması ve yerine alt geçit ile üst geçitlerin yapılması planlanıyor.
Bakan Yerlikaya, vatandaşlara tuzak kurulduğu algısını kırmak amacıyla artık sürücülerin telefonlarına “Radar var” uyarısının geleceği bir uygulama geliştirildiğini de duyurmuştu.