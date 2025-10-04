Milyarder CEO’dan şaşırtan karar: Oğlunu sanayiye verdi!

Otomotiv devi Ford’un CEO’su Jim Farley, oğlu için alışılmışın dışında bir eğitim planı hazırladı.

Farley, 17 yaşındaki oğlu Jameson’ı tatil döneminde bir sanayi atölyesinde çalıştırarak kaynakçılığı ve üretimi öğrenmesini sağladı.

“Decoder” adlı podcast programına katılan Farley, bu kararıyla ilgili şunları söyledi: “Yazın onu nasıl kaynak yapılacağını öğreneceği bir işe verdim. Nasıl üreteceğini, elleriyle neler yapabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi.”

“EN İYİ KAYNAKÇI YA DA TAMİRCİ OLURSA KEYİFLENİRİM”

Farley, oğlunun sanayi deneyiminden büyük bir kazanım elde ettiğini belirtti. “Eğer bizim süper güçlü dizel motorlarımızla çalışan en iyi kaynakçı ya da tamirci olursa bir ebeveyn olarak çok keyiflenirim” diyen Ford CEO’su, oğlunun mühendislik veya finans yerine elleriyle üretmeyi öğrenmesini önemsediğini vurguladı.

Farley, özellikle ABD’de nitelikli iş gücü açığı yaşandığını, gençlerin bu mesleklerden uzaklaştığını ifade etti. Sanayi, tamircilik, elektrikçilik, kaynakçılık ve benzeri alanlarda çalışan kişilerin ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu dile getirdi.

“TOPLUMU KURTARACAK SAYIDA İNSAN YOK”

Ford, geçtiğimiz hafta Detroit’te bu konuda önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, sanayi ve üretim sektörlerinde liderlerin nasıl iş birliği yapabileceği, gençlerin bu alanlara nasıl yönlendirilebileceği tartışıldı.

Farley burada yaptığı açıklamada, toplumsal krizlerde görev alan emekçilerin önemine dikkat çekti: “İtfaiyecilere, acil yardım ekiplerine, elektrikçilere, servis teknisyenlerine ve fabrika çalışanlarına atıfta bulunarak söylüyorum; işler yolunda gitmediğinde toplumu kurtaracak sayıda insan yok.”