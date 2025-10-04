65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor? Bakanlıktan açıklama geldi!

Son günlerde sosyal medyada “65 yaş üstü vatandaşlardan tapu işlemleri için sağlık raporu isteniyor” iddiası gündem olmuştu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), bazı basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan “65 yaş üzeri vatandaşlardan tapu işlemleri sırasında rutin olarak sağlık raporu isteniyor” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Genel Müdürlük, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, uygulamanın sadece şüpheli görülen durumlar için geçerli olduğunu vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, “1-2 Ekim tarihlerine ait istatistiklere göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ait 9 bin 224 tapu başvurusundan sadece 196’sı sağlık raporu ibrazı ile gerçekleştirilmiştir” denildi.

SAĞLIK RAPORU HER 65 YAŞ ÜSTÜNDEN DEĞİL, SADECE ŞÜPHELİ DURUMLARDA İSTENİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaş sınırı gözetilmeksizin, işlem sırasında irade beyanı konusunda tereddüt oluşan durumlarda sağlık raporu talep edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaş sınırı olmaksızın, işlem esnasında vatandaşın irade beyanı konusunda şüphe duyulması halinde sağlık raporu talep edilmektedir. Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir.”

Tapu ve Kadastro sağlık raporu
