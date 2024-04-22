14 düzensiz göçmen sınırda yakalandı

Yurt genelinde yasa dışı göçle mücadele sürüyor. Son olarak Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili Edirne Valiliğinden de açıklama yapıldı.

Yapılan açıkalamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yunanistan sınırındaki merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyündeki devriye faaliyeti esnasında 14 yabancı uyrukluyu yakaladığı ifade edildi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.