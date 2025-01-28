15 saatlik rehine krizi: Baba, 2 çocuğunu bıçakla tehdit ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuğunu bıçakla rehin alan baba, 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
15 saatlik rehine krizi: Baba, 2 çocuğunu bıçakla tehdit ediyor
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 Olay, Orhaniye Mahallesi’ndeki bir binada dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yapılan incelemede, Hüseyin G.’nin yanıcı bir maddeyle evi kasten yaktığı tespit edildi.

Yangın sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G.’nin Alibeyköy Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Polis ve jandarmayı karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı.

Bölgeye sevk edilen müzakere ekipleri, güvenlik çemberi içinde Hüseyin G.’yi ikna etmeye çalışıyor. İkna çabalarının 15 saati aşkın süredir devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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