15 yaşındaki çocuk keneyi kendi çıkardı: Hastaneye sevk edildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hisar köyünde yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) testi pozitif çıktı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
15 yaşındaki çocuk keneyi kendi çıkardı: Hastaneye sevk edildi
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Edinilen bilgilere göre, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğlu olan S.E., vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak birkaç gün sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Hastanede alınan numuneler, Ankara’daki Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan testler sonucu S.E.’nin KKKA virüsüne yakalandığı tespit edildi. Bunun üzerine S.E., ileri tedavi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü ve kısa süre içerisinde taburcu edilmesinin planlandığını belirtti.

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