15 yaşındaki çocuk keneyi kendi çıkardı: Hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğlu olan S.E., vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Ancak birkaç gün sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Hastanede alınan numuneler, Ankara’daki Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan testler sonucu S.E.’nin KKKA virüsüne yakalandığı tespit edildi. Bunun üzerine S.E., ileri tedavi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü ve kısa süre içerisinde taburcu edilmesinin planlandığını belirtti.