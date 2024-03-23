15 yaşındaki genç tüfekle oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti!

Olay, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Nurullah Kaymaz, incelediği tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

15 yaşındaki genç tüfekle oynarken kendini vurdu, hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Nurullah Kaymaz, incelediği tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nurullah Kaymaz, evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada silah ateş aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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