169 Düzensiz Göçmen Sınırda Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakayı ele verdi. Kentte ekipler tarafından yakalanan 169 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

169 Düzensiz Göçmen Sınırda Yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele ekipler tarafından kararlılıkla yürütülüyor. Son olarak Edirne'de önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çeşitli bölgelerdeki otel, pansiyon ve apartlarda yapılan denetimlerde 17 ekip 46 personel yer aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli kontrollerini sürdürdü.

Kentte polis ve jandarmanın denetimlerinde Suriye, Fas, Afganistan ve Irak uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağanak Nedeniyle Kapalıçarşı'yı Su BastıSağanak Nedeniyle Kapalıçarşı'yı Su BastıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Edirne # düzensiz göçmen # operasyon
Çok Okunanlar
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın!
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı!
Memur, Emekli Maaşlarına Zam İle Kira Artış Oranı Belli Oldu
Memur, Emekli Maaşlarına Zam İle Kira Artış Oranı Belli Oldu
Akdeniz'de Korkutan Deprem! Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Nerede Deprem Oldu?
Akdeniz'de Korkutan Deprem! Deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Nerede Deprem Oldu?
"Marmara'yı 7,9 Şiddetinde Büyük Bir Deprem Bekliyor!"
"Marmara'yı 7,9 Şiddetinde Büyük Bir Deprem Bekliyor!"
Öne Çıkanlar Yurt Sorunu Büyüyor! Peki Çare Ne? - Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt Anlattı Yurt Sorunu Büyüyor! Peki Çare Ne? - Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt Anlattı Suudi Arabistan'dan Türk Futbolunun Kaderini Değiştirecek Teklif! Suudi Arabistan'dan Türk Futbolunun Kaderini Değiştirecek Teklif!