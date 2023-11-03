169 Düzensiz Göçmen Sınırda Yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele ekipler tarafından kararlılıkla yürütülüyor. Son olarak Edirne'de önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çeşitli bölgelerdeki otel, pansiyon ve apartlarda yapılan denetimlerde 17 ekip 46 personel yer aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli kontrollerini sürdürdü.

Kentte polis ve jandarmanın denetimlerinde Suriye, Fas, Afganistan ve Irak uyruklu 169 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.