17 yaşındaki çocuğa taciz iddiası İstanbul’u karıştırdı: Mesajlar ortaya çıktı

İddiaya göre Y.İ., daha önce birkaç kez gördüğü çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra çocuk, şüphelinin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredeki esnaf, Y.İ.’yi darbetmeye kalktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç girişiminden havaya ateş açarak kurtardı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin, çocuğa daha önce de mesajlar attığı iddia edildi. Mahalle sakini Şahin Uluğ, sosyal medyada gönderilen cinsel içerikli mesajlara şahit olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Adam çocuğa daha önce de sosyal medya üzerinden mesaj atıyormuş. Mesajları engellemişler, ama adam tekrar ulaşmış. Biz de cinsel içerikli yazılara şahit olduk. Konum istemiş, göndermişler. Mesajları gördükten sonra insanlar adama tepki gösterdi ve dövmeye başladı. Polis gelene kadar ciddi bir dayak yedi."

Şüpheli, işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.